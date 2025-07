Roma, il Benfica studia l’offerta per Rios

La Roma, nonostante l’acquisto di El Aynaoui, resta in corsa per Rios. L’arrivo – non ancora ufficiale – del marocchino non esclude quello del colombiano, anche se dalle parti di Trigoria si sono indispettiti. Massara tratterà ma non a tempo indeterminato. Per il centrocampista, successivamente, non manca la concorrenza. Tra le squadre interessate, il Benfica. Come riporta calciomercato.it, il club portoghese sta studiando un’offerta per il Palmeiras che, tra parte fissa e bonus, supererebbe i 30 milioni di euro.