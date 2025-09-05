La Roma, in collaborazione con Adidas, è pronta a entusiasmare i tifosi con il lancio della nuova Terrace Icon Collection, una linea esclusiva che sarà disponibile a partire dal 12 settembre 2025 presso l’Adidas Brand Center di Via del Corso. Questa collezione unisce il ricco patrimonio storico del club giallorosso con un’estetica moderna e accattivante. Saranno disponibili la nuova polo verde chiaro a maniche lunghe e una divisa bianca a righe con i ricami rossi sulle maniche. All’evento saranno presenti anche Gianluca Mancini e Matias Soulé.