Edin Dzeko si allontana sempre di più dalla Roma. Il rapporto con Fonseca è ormai arrivato ai minimi storici e l’entourage del giocatore sta provando a trovare una sistemazione per il bosniaco.

Ieri a Trigoria è stato avvistato Alessandro Lucci, agente di Dzeko. Questo potrebbe dunque essere sinonimo che il procuratore si stia muovendo in chiave mercato per far uscire il numero 9 dalla Roma. Lo riporta Tele Radio Stereo.