Roma, idea turnover per l’Europa League. Chance per Mayoral in attacco

Il Messaggero (G.Lengua) – Domani la Roma volerà in Svizzera dove giovedì alle 18.55 affronterà lo Young Boys per la prima gara del girone di Europa League. Paulo Fonseca vuole preservare i titolari in vista della gara di campionato contro il Milan, lunedì alle ore 20.45. Il primo cambio del portoghese sarà in porta dove partirà Pau Lopez. Il modulo sarà il 4-2-3-1: in difesa senza Smalling (lieve distorsione al ginocchio sinistro) e Mancini (squalificato per tre giornate), giocheranno Ibanez e Kumbulla centrali, gli esterni saranno Peres e Spinazzola. In linea mediana potrebbe riposare Veretout con Villar che prenderà il suo posto, accanto lui Cristante; sulla trequarti Perez, Pellegrini e Mkhitaryan; in attacco spazio a Mayoral che farà rifiatare Dzeko.