Roma, idea Tielemans. Metodo Pinto: preso Aouar, corte al belga del Leicester e cerca N’Dicka

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Se chiedete ai tifosi della Roma che cosa intendano per futuro, vi risponderanno con una sola parola: Budapest. L’avvenire è incagliato al 31 maggio, alla finale di Europa League che sancirà il destino della stagione. Ma quando si è dirigenti, c’è anche il dovere di pensare oltre, ai giorni in cui il mese di agosto sarà presente e ci saranno nuovi sogni da sognare. Per questo la società giallorossa, grazie alla intraprendenza del general manager Tiago Pinto, sottotraccia si sta già muovendo sul mercato, cercando di costruire la squadra che verrà.

Non na-scondiamolo. Il “settlement agreement” sottoscritto con la Uefa per via dello sforamento delle norme relative al “financial fair play“, da qui al 2027 imporrà al club dei paletti che costringeranno a cedere prima di acquistare, così come di abbassare ulteriormente il monte ingaggi. Per questo la via battuta con grande efficacia da Pinto è stata quella di sedurre alcuni dei più golosi calciatori in regime di svincolo che ci sono sul mercato. Lo scorso anno è stata la volta di Svilar, Matic, Belotti e soprattutto Dybala, e i risultati – in attesa della finale di Coppa contro il Siviglia – pare stiano rendendo estremamente felici i tifosi giallorossi.

Ma non ci si può sedere sugli allori possibili e cosi adesso gli obiettivi sembrano essere almeno tre. Aouar e N’Dicka. Il primo si può dire che sia già virtualmente in giallorosso: si tratta di Houssem Aouar, 25 anni fra un mese, che a giugno sarà svincolato al Lione e ha già sostenuto le visite mediche nella Capitale. L’altro è Evan N’Dicka, 24 anni, difensore dell’Eintrach Francoforte, i cui agenti poche settimane fa hanno incontrato anche José Mourinho, nonostante il forte pressing sul giocatore da parte del Psg e di alcuni club inglesi.

Il terzo, però, sembra ancora più da vetrina, visto che si tratta di Youri Tielemans, 26 anni appena compiuti, il cui contratto col Leicester si concluderà fra quaranta giorni. Duttilità ed esperienza Il Il centrocampista belga sulla carta ha tutte le qualità che occorrono per piacere sia a José Mourinho – se riuscirà a resistere alle tentazioni dell’addio (ieri anche alcuni giornali inglesi riportavano notizie sulle sirene rappresentate dal Psg) – sia ai suoi eventuali eredi. Nato nelle Fiandre e cresciuto calcisticamente nell’Anderlecht, è poi passato al Monaco, per poi spiccare il volo, nel 2019, in Premier League.

Può giocare sia davanti alla difesa che da trequartista, non a caso in carriera ha segnato 69 gol in 440 partite disputate. Non basta. Tielemans è stato anche uno dei punti fermi della sua nazionale a partire dal 2016, avendo disputato anche due Mondiali e un Europeo, e giocando complessivamente 58 match e realizzando cinque reti. Tra l’altro il suo ingaggio (circa 3 milioni più bonus) non è fuori dalla portata della Roma, che inserendolo farebbe probabilmente un grande salto di qualità. Non a caso, in carriera ha già vinto abbastanza, visto che nel suo palmares ci sono due campionati e due Supercoppe belghe con l’Anderlecht, più una Coppa d’Inghilterra e una Community Shield con il Leicester.

Certo, il giocatore piace a tanti, basti pensare che anche la Juventus è sulle sue tracce, ma la società giallorossa ha fondate speranze di poter battere la concorrenza, anche se il mantra che si recita a Trigoria è sempre uno: niente aste. Prendiamo l’esempio di N’Dicka. La Roma ha offerto un ottimo contratto quinquennale al difensore francese dell’Eintracht ma se quest’ultimo, forte di altre offerte che gli sono senz’altro pervenute, volesse scatenare un’asta per alzare l’ingaggio, il club giallorosso si tirerebbe fuori. E non perché non stimi il giocatore, bensi per cercare di uscire fuori da certe logiche che poi portano bilanci in sofferenza.

Occhio tra l’altro a un altro dettaglio: gli svincolati che in questo momento sono nel mirino di Pinto hanno un’età inferiore rispetto a quelli dello scorso anno. Ovvero, se cedere i vari Matic, Belotti e (parzialmente) lo stesso Dybala non sarebbe semplice, in prospettiva è lecito attendersi plusvalenze da tutti e tre i nuovi giocatori nell’orbita giallorossa. Anche questa, in fondo, è una maniera per costruire il futuro cercando di non giocare d’azzardo. E se al termine della strada ogni anno c’è un trofeo da giocarsi, forse è vero che sia possibile diventare vincenti anche senza troppi eccessi. Proprio come prova a fare la Roma.