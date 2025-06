La Roma, con l’arrivo di Gasperini, dovrà sicuramente lavorare sul mercato per consegnare una rosa il più possibile adeguata agli stili di gioco del tecnico di Grugliasco. Tra i movimenti, sicuramente è interessato il reparto offensivo. Come riporta Sportitalia, Igor Paixao è nella lista di Gasperini, che lo cercava già dai tempi di Bergamo. Il Feyenoord, proprietario del cartellino, chiede circa 30/35 milioni di euro. La trattativa non è semplice, anche perché diversi club seguono il brasiliano; tra questi, anche il Napoli.