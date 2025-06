La Roma guarda al passato per rinforzare il proprio futuro. In attesa dell’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, iniziano a prendere forma i primi nomi sul tavolo del mercato giallorosso. Tra questi, spunta con forza quello di Roger Ibanez, difensore centrale brasiliano attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, nelle ultime settimane ci sarebbero stati contatti concreti tra agenti e intermediari per valutare un clamoroso ritorno del classe ’98 nella Capitale. Ibanez ha già vestito la maglia romanista per quattro stagioni, imponendosi come titolare e guadagnandosi anche la chiamata del Brasile. La sua cessione nell’estate 2023 aveva portato circa 30 milioni nelle casse del club, ma l’avventura araba non ha prodotto i risultati sperati, né sul piano tecnico né sul piano della visibilità internazionale.

Il profilo del brasiliano, già rodato nell’ambiente e nelle pressioni romaniste, piace a Gasperini, che lo conosce bene per averlo affrontato più volte in Serie A. L’ipotesi di un ritorno non è semplice, ma il suo nome resta in cima alla lista delle opzioni per la difesa.