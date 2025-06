La Roma è ancora ai box per quanto riguarda il mercato in entrata, ma qualcosa inizia a muoversi. Il club capitolino, ora affidato a Gian Piero Gasperini, è alla ricerca di un rinforzo offensivo capace di garantire velocità, imprevedibilità e profondità. In quest’ottica, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, i riflettori sarebbero puntati su Callum Hudson-Odoi, talentuoso esterno classe 2000 attualmente in forza al Nottingham Forest.

Reduce da una stagione convincente, l’ex gioiello del Chelsea ha totalizzato 36 presenze complessive, mettendo a referto 5 gol e 3 assist tra Premier League e coppe. Le sue qualità non sono passate inosservate nemmeno in Serie A: oltre alla Roma, infatti, anche il Napoli avrebbe mostrato interesse per il giocatore.

Il Nottingham, dal canto suo, non ha intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. Il club inglese starebbe già lavorando a una proposta di rinnovo per blindare l’ala inglese e allontanare le pretendenti.

La situazione resta fluida, ma la Roma osserva con attenzione, pronta a inserirsi se si aprissero spiragli per l’affondo decisivo.