La Roma guarda al futuro e, secondo le ultime indiscrezioni, sembra sempre più orientata verso un nome a sorpresa per la guida tecnica della prossima stagione: Cesc Fabregas. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, oggi tecnico emergente, è diventato il profilo più caldo nelle valutazioni della dirigenza giallorossa. A rilanciare l’indiscrezione è la giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, secondo la quale la Roma continuerà a lavorare per portare l’ex campione del mondo sulla panchina dell’Olimpico. Un’ipotesi affascinante, ma non priva di incognite, legate soprattutto all’esperienza ancora limitata dello spagnolo in panchina.

Nel frattempo, resta in bilico il futuro di Daniele De Rossi. Attualmente ancora sotto contratto con la Roma dopo aver raccolto l’eredità di José Mourinho a stagione in corso, il tecnico romano potrebbe diventare una soluzione concreta per il Como, qualora dovesse lasciare il club lariano.

Non solo: anche la Fiorentina ha pensato a De Rossi come possibile nome per il post-Palladino, segno che l’ex capitano giallorosso sta guadagnando credito nel panorama degli allenatori emergenti.