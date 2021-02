Roma, i tre tenori tornano in Coppa ma le gerarchie ora sono cambiate

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – A meno di sorprese, per la prima volta dal 23 dicembre (Roma-Cagliari 3-2), i tre tenori giallorossi partiranno insieme dal primo minuto giovedì prossimo a Braga, contro lo Sporting, nella partita di andata dei sedicesimi di Europa League.

A inizio stagione Dzeko, Pedro e Mkhitaryan erano tre titolarissimi. Con il passare del tempo lo è rimasto solo l’armeno, che non a caso è il giocatore più utilizzato in campionato da Fonseca, con 1.842 minuti. Sopra i 1.000 minuti ci sono Ibanez (1.839), Veretout (1.645), Mancini (1.592), Pellegrini (1.572), Karsdorp (1.571), Spinazzola (1.533), Dzeko (1.221), Villar (1.084), Cristante (1.037) e Pau Lopez (1.024).

L’impressione è che il tecnico abbia scelto la sua squadra per la serie A e che farà il turnover in Coppa. L’Europa League era il momento giusto per far riposare i tre tenori, che sommati raggiungono 99 anni di età. Adesso per due di loro, Dzeko e Pedro, sembra invece l’occasione per avere lo spazio che hanno perso in campionato, tra ammutinamenti e infortuni. Da intoccabili sono diventati pedine da far entrare dalla panchina? Senza dimenticarsi che presto arriverà anche il momento di El Shaarawy.