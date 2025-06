L’attaccamento dei tifosi romanisti ai propri beniamini non è mai banale, e anche stavolta non si sono tirati indietro. Protagonista dell’ultima manifestazione di affetto è Mile Svilar, portiere che ha conquistato tutti con una stagione da incorniciare. I sostenitori giallorossi chiedono a gran voce il rinnovo del suo contratto, lanciando un messaggio chiaro alla società.

In serata è apparso uno striscione davanti al Colosseo, simbolo della città e della romanità. Il testo non lascia spazio a interpretazioni: “Invece di regalare ingaggi e commissioni… rinnovate i talenti, blindate i campioni! Mile Svilar non si tocca”. Un invito diretto alla dirigenza affinché venga messa al centro la valorizzazione dei protagonisti veri, quelli che hanno dimostrato attaccamento e rendimento sul campo.

Svilar è reduce da un’annata esaltante, culminata con il premio come miglior portiere della Serie A 2024-25. Lo striscione al Colosseo è solo l’ultima dimostrazione di stima da parte della tifoseria, che già durante la stagione aveva esposto messaggi simili all’Olimpico. Ora la palla passa al club: il popolo giallorosso ha parlato.