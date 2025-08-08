Corriere dello Sport (G. Marota) – L’obiettivo della Roma resta quello di portare a Gasperini un’ala offensiva, un terzino sinistro che dia il cambio ad Angelino e un difensore centrale. Massara, nel mentre, dovrà anche concentrarsi sulle uscite di Gollini, Kumbulla e Salah-Eddine. Per il ruolo di esterno offensivo si segue Eguinaldo, che ieri si è fatto male. Se fosse un infortunio serio, la trattativa si chiuderebbe automaticamente. Capitolo Echeverri: il City vuole concedere solo il prestito secco. Nei pensieri c’è sempre Fabio Silva, che scade però nel 2026 e costa 15 milioni.