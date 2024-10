Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ci sono due calciatori, arrivati con molte aspettative, che finora non hanno potuto dimostrare il proprio valore: Enzo Le Fée e Mats Hummels. Il centrocampista francese, primo acquisto del d.s. Ghisolfi, non si vede in campo dal 25 agosto. Era la seconda giornata di campionato e in panchina c’era ancora De Rossi, poi un problema al ginocchio lo ha tenuto fermo. È tornato in gruppo da pochi giorni, con un vistoso tutore alla gamba, è stato convocato per la trasferta di Monza (ma senza giocare) e dopo la sosta proverà a giustificare l’investimento fatto dalla società.

L’altro oggetto misterioso è Mats Hummels. Per lui parla la sua carriera. Pochi mesi fa ha giocato da titolare la finale di Champions League con il Borussia Dortmund contro il Real Madrid, ma a Roma non trova spazio. A Monza sembrava arrivato il momento, ma la febbre lo ha messo fuori gioco. Cercherà di sfruttare la pausa per convincere Juric – che contro il Venezia gli ha preferito addirittura Celik – a farlo giocare al centro della difesa a tre o come braccetto di destra, magari insieme a Mario Hermoso, che ha giocato più di lui ma senza convincere.