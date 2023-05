Roma, i giallorossi volano a Budapest. La festa negli spogliatoi – FOTO

Ci siamo, di nuovo. Un anno dopo la Roma vola a Budapest, questa volta per la finale di Europa League. È festa in Germania, i giallorossi di Mourinho festeggiano dopo il pareggio di 0-0 contro il Leverkusen. La Roma si guadagna il passaggio del turno vincendo 1-0 all’Olimpico nella gara di andata e pareggiando in questa di ritorno. Scatta la festa nello spogliatoio, i giallorossi sono tutti insieme felici a festeggiare. Dettaglio particolare, che dimostra la forte Unione di questo gruppo, è la maglietta di Marash Kumbulla che viene mostrata in camera Da Lorenzo Pellegrini.