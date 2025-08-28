A Trigoria la Roma intensifica i preparativi in vista della sfida di Serie A contro il Pisa, in programma sabato 30 agosto alle 20:45 all’Arena Garibaldi. La squadra di Gian Piero Gasperini è tornata al lavoro dopo la vittoria contro il Bologna in campionato; il capitano Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Paulo Dybala si candida con forza per un posto da titolare.

Dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due uscite di Serie A, Lorenzo Pellegrini è tornato a pieno regime. Il capitano ha completato l’allenamento odierno senza problemi, lavorando con i compagni a Trigoria sotto gli occhi attenti dell’allenatore.