Nonostante la sconfitta arrivata ancora una volta in campionato, i Friedkin hanno preso la decisione. Secondo quanto riporta Filippo Biafora tramite X, non ci sarà nessun cambio sulla panchina giallorossa. La dirigenza è convinta che Juric possa portare il cambio di rotta necessario per la risalita della squadra.

https://x.com/Fil_Biafora/status/1853755466959949914