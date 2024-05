La Roma affronterà il Milan in amichevole il prossimo 31 maggio a Perth, in Australia. Per l’occasione, sono stati diramati i convocati di Daniele De Rossi, che oggi partiranno da Fiumicino. Queste le scelte del mister:

PORTIERI

Boer, Kehayov, Svilar.

DIFENSORI

Karsdorp, Huijsen, Ndicka, Smalling, Llorente, Angelino, Feola, Mirra, Litti.



CENTROCAMPISTI

Aouar, Baldanzi, Bove, Tumminelli.

ATTACCANTI

Abraham, Azmoun, Dybala, Nardozi, Almaviva, Della Rocca.