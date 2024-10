Corriere della Sera (L. Valdisseri) – Con largo anticipo e in un modo davvero inusuale Mats Hummels si è dato una maglia da titolare, la prima da quando ha firmato per la Roma da svincolato. Il debutto del difensore tedesco, che non gioca dal 1 giugno, data della finale di Champions League persa con il Borussia Dortmund contro il Real Madrid, avverrà in Europa League, contro la Dinamo Kiev, giovedì 24 all’Olimpico.

Hummels lo ha rivelato a un evento con i partner della Roma: “È un peccato essere stato male la scorsa settimana – ha rivelato –. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l’Inter (domenica 20, all’Olimpico; ndr), ma giocherò senz’altro contro la Dinamo Kiev”.

Mats non è ancora sceso in campo, ma ha già fatto più volte il giro della città: “Trastevere è il mio quartiere preferito, mi piace passeggiare lungo le sponde del Tevere e respirare la storia di questa città. I vicoli, i tifosi, il cibo… Mi piace tutto. Buona la pasta e, se devo scegliere, dico la carbonara: è eccezionale”.

Foto: [Michael Campanella] via: [Getty Images]