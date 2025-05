Sicuramente si aspettava un altro tipo di stagione. Quanto successo, però, non intacca la grandezza del difensore: Mats Hummels lascia il calcio e si ritira, come già annunciato sui social lo scorso 4 aprile. Un’ultima stagione che ha visto alti e bassi: la panchina con Juric, la titolarità con Ranieri, fino a Bilbao, il punto di non ritorno.

Da lì in poi, il nulla. Hummels, però, è sempre stato uomo squadra, oltre che un leader all’interno dello spogliatoio. Attraverso i social, il numero 15 ci tiene a ringraziare compagni e tifosi per l’amore ricevuto in questa breve ma intensa esperienza romana.