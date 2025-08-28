Corriere dello Sport (L. Scalia) – Ieri Pellegrini ha svolto il suo primo allenamento in gruppo a Trigoria. Sul futuro, però, si naviga a vista. Anche se il passato ha un certo peso, come ha confermato lo stesso centrocampista che in serata si è presentato a Sabaudia per la seconda edizione di All’Ombra del parco: “Ho coronato il sogno della mia vita e questo mi ha permesso di coronare un altro sogno: vestire la maglia dell’Italia”. Una parola su De Rossi: “Diventerà uno degli allenatori più forti in circolazione”. La Roma sta attivamente cercando una soluzione per Lorenzo, mentre il giocatore attende notizie consapevole che il suo percorso in città potrebbe essere agli sgoccioli.