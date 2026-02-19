A pochi giorni dalla sfida contro la Cremonese, in casa Roma arrivano segnali incoraggianti dal centro sportivo di Trigoria. Tra incertezze legate agli infortuni e necessità di gestire le rotazioni, ogni recupero può diventare fondamentale per affrontare al meglio un finale di stagione decisivo.
Secondo gli ultimi aggiornamenti da Trigoria, Mario Hermoso è tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop delle scorse settimane. Una buona notizia per Gian Piero Gasperini in vista della gara di domenica sera all’Olimpico contro la Cremonese. Il rientro del centrale spagnolo offre maggiori soluzioni in difesa, soprattutto considerando le diffide e la necessità di preservare alcuni titolari.
Restano invece da monitorare le condizioni di Paulo Dybala, mentre nelle scorse ore erano arrivati segnali positivi anche da Manu Koné, a segno contro l’Atletico Lodigiani. Gasperini valuta le migliori opzioni, consapevole che contro la Cremonese servirà continuità per restare agganciati alla zona alta della classifica.