La vittoria della Roma contro il Verona ha messo in luce protagonisti e difficoltà.

è stato il migliore in campo: parate decisive che hanno salvato il risultato, ormai una garanzia. Bene anche

, sempre più colonna di Gasperini e autore dell’assist a Dovbyk, che ha ritrovato il gol dopo mesi difficili ed è esploso in un’esultanza liberatoria. Più opaca invece la prova di

: la sua leadership non basta a mascherare qualche sbavatura difensiva. Male

, uno dei peggiori, sostituito già al 59’ dopo una prestazione in affanno.