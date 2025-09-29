La vittoria della Roma contro il Verona ha messo in luce protagonisti e difficoltà. Svilar è stato il migliore in campo: parate decisive che hanno salvato il risultato, ormai una garanzia. Bene anche Celik, sempre più colonna di Gasperini e autore dell’assist a Dovbyk, che ha ritrovato il gol dopo mesi difficili ed è esploso in un’esultanza liberatoria. Più opaca invece la prova di Mancini: la sua leadership non basta a mascherare qualche sbavatura difensiva. Male Wesley, uno dei peggiori, sostituito già al 59’ dopo una prestazione in affanno.
LE PAGELLE
IL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar 8; Celik 7, Mancini 6, Ndicka 6.5 (71′ Ziolkowski 6); Wesley 5.5 (59′ Hermoso 6), Cristante 6.5, Koné 7, Angeliño 5 (59′ Tsimikas 6); Soulé 7 (82′ El Shaarawy SV), Pellegrini 7; Dovbyk 7 (59′ Ferguson 6). Allenatore: Gasperini 7.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6.5, Mancini 5.5, Ndicka 6 (71′ Ziolkowski 6); Wesley 5 (59′ Hermoso 6), Cristante 6, Koné 6.5, Angeliño 5.5 (59′ Tsimikas 5.5); Soulé 6 (82′ El Shaarawy SV), Pellegrini 6.5; Dovbyk 6.5 (59′ Ferguson 5.5). Allenatore:
Gasperini 6.
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7.5; Celik 6.5, Mancini 5, Ndicka 6 (71′ Ziolkowski 6); Wesley 5 (59′ Hermoso 6), Cristante 6, Koné 6, Angeliño 5 (59′ Tsimikas 5); Soulé 6.5 (82′ El Shaarawy SV), Pellegrini 6.5; Dovbyk 6.5 (59′ Ferguson 6). Allenatore: Gasperini 6.5.
IL TEMPO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6.5, Mancini 5.5, Ndicka 6 (71′ Ziolkowski 6); Wesley 5.5 (59′ Hermoso 6), Cristante 6.5, Koné 6.5, Angeliño 6 (59′ Tsimikas 5.5); Soulé 6.5 (82′ El Shaarawy SV), Pellegrini 6.5; Dovbyk 7 (59′ Ferguson 6.5). Allenatore: Gasperini 6.5.
LEGGO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6.5, Mancini 6, Ndicka 6 (71′ Ziolkowski 6); Wesley 5 (59′ Hermoso 6), Cristante 6, Koné 6.5, Angeliño 5.5 (59′ Tsimikas 6); Soulé 6.5 (82′ El Shaarawy SV), Pellegrini 6.5; Dovbyk 7 (59′ Ferguson 6). Allenatore: Gasperini 7.