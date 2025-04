La Roma, tramite un post sui propri canali social, ha diramato la lista dei convocati per la prossima sfida di Serie A, che si disputerà sabato sera contro l’Hellas Verona. Per l’occasione Ranieri potrà contare su quasi tutta la squadra; gli unici assenti infatti saranno Dybala, Saud e Nelsson. Il danese dovrà stare fermo per una quindicina di giorni a causa di una leggere lesione.