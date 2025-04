L’Associazione Italiana Arbitri ha designato per la trentatreesima giornata di Serie A Luca Pairetto come direttore gara per la partita Roma-Hellas Verona. Con i giallorossi i precedenti sono ben 18: con 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Mokhtar e Cipressa faranno da assistenti e come IV Ufficiale di gara Feliciani. A presidiare al VAR c’è Mazzoleni con Abisso come Avar. La partita avrà inizio sabato 19 Aprile alle 20:45.