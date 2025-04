Pagine Romaniste –La Roma vince contro il Verona e allunga la striscia di risultati utili consecutivi a diciassette. I giallorossi portano a casa i tre punti grazie al tap in vincente di Shomurodov, propiziato però da un’altra giocata fantastica di Soulé. Dopo il vantaggio la squadra di Ranieri ha per lo più gestito senza rischiare niente, ma anche senza cercare in modo convinto il gol della sicurezza.

In attesa delle altre partite del trentatreesimo turno, la Roma si trova due punti dalla zona Champions League: l’impresa è quasi impossibile, ma perché non crederci.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (70′ Dovbyk), Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi (63′ Pisilli); Shomurodov.

A disposizione: Gollini, De Marzi; Hummels, Rensch, Salah-Eddine; Baldanzi, Paredes, Gourna-Douath, Pisilli; El Shaarawy, Dovbyk.

Allenatore: Ranieri .

Squalificati: /

Indisponibili: Nelsson, Saud, Dybala.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini (80′ Frese); Tchatchoua, Duda (80′ Livramento), Dawidowicz (57′ Serdar), Bradaric; Bernede (57′ Suslov); Mosquera (76′ Niasse), Sarr.

A disposizione: Perilli, Berardi, Slotsager, Patrick, Daniliuc, Frese, Oyegoke, Faraoni, Kastanos, Cissè, Serdar, Lazovic, Ajayi, Niasse, Lambourde, Suslov, Livramento.

Allenatore: Zanetti.

Squalificati: /

Indisponibili: Harroui, Tengstedt.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Mokhtar e Cipressa.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Abisso.

Ammoniti: Bernebe (V). Valentini (V).

Espulsi:

Marcatori: Shomurodov (R).

90’+3 – VINCE LA ROMA. Triplice fischio all’Olimpico che decreta il successo dei giallorossi firmato dal gol di Shomurodov. Per la squadra di Ranieri è il diciassettesimo risultato utile consecutivo.

90’+1 – Suslov prova il cross dalla bandierina, ma sulla sfera non può arrivare nessuno e termina in rimessa laterale sul lato opposto.

90′ – Concessi tre minuti di recupero.

86′ – Ghilardi si butta in area, ma El Shaarawy lo seguo e chiude in corner il tentativo di cross del centrale ospite.

82′ – Doppio cambio per la Roma. Fuoir: Soulé e Shomuorodv. Dentro. Rensch ed El Shaarawy.

80′ – Ultimi due cambi per il Verona. Fuori: Valentini e Duda. Dentro: Livramento e Frese.

76′ – Niasse pentra al posto di Mosquera.

73′ – Proprio Dovbyk si gira dopo aver ricevuto al limite dell’area e calcia, ma la palla termina di pochissima alla sinistra del palo.

70′ – Dovbyk prende il posto di Saelemaekers.

63′ – Primo cambio per la Roma. Pisilli prende il posto di Baldanzi.

57′ – Doppio cambio per il Verona. Fuori: Dawidowicz e Bernede. Dentro. Souslov e Serdar

57′ – Giallo per Valentini che ferma Soulé con un fallo di mano.

53′ – Baldanzi riceve in area da Koné e si accentra sul destro. La sua conclusione però termina alta sopra la porta di Montipò.

52′ – Mosquera scappa ancora una volta a Mancini e si invola verso l’area. Il colombiano calcia, ma la sua conclusione deviata termina fuori.

49′ – Ripartenza ancora una volta di Tchatchoua che serve a rimorchio per Bernade. Il centrocampista calcia da buona posizione, ma troppo debolmente e Svilar blocca.

46′ – Comincia la seconda frazione.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Termina il primo tempo con i giallorossi avanti grazie al gol di Shomurodov.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

45′ – Cristante imbuca forte per Baldanzi in area, il numero 35 dopo uno stop complicato tenta il dribbling, ma Ghilardi lo chiude all’ultimo mettendo in corner.

35′ – Tchatchoua vince ancora l’uno contro uno con Angelino e crossando trova Sarr. Bravo Celik a contrastare il colpo di testa a botta sicura dell’attaccante. Sul calcio d’angolo successivo stacca di testa Valentini che manda di poco alto.

30′ – Mousquera recupera una respinta corta di Celik e dopo un paio di tocchi calcia, ma la traiettoria è centrale e Svilar blocca facilmente.

23′ – Tchatchoua crossa ancora dalla destra, ma la difesa della Roma è brava ad allontanare. Non il primo affondo dell’esterno del Verona.

17′ – Ripartenza del Verona che crossa dalla destra, N’Dicka interviene per spazzare ma svirgola e concede il primo angolo per gli ospiti. Non la prima disattenzione dell’ivoriano.

14′ – Soulé riceve palla sulla linea del fallo laterale e dopo un gioco di gambe calcia forte sul primo palo, dove però trova un attento Montipò.

12′ – Giallo per Bernede per una dura entrata su Baldanzi.

5′ – GOL DELLA ROMA. Cristante lancia per Soulé che si presenta davanti a Montipò e con lo scavetto serve Shomurodov che non può sbagliare.

3′ – Sarr arriva solo davanti a Svilar, ma poi calcia fuori. Tutto fermo per una posizione irregolare dell’attaccante scaligero.

1′ – Inizia la partita!

PRIMO TEMPO