Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Gasperini sorride ma con un pizzico di frustrazione. Chiede sempre di più e l’arrivo di Wesley non gli basta: “Ce lo avrò tra una settimana dato che deve ripartire per il Brasile per le pratiche burocratiche”. E allora scherzando ma dicendo la verità, il tecnico si è lasciato andare a qualche riflessione e a un chiaro messaggio: “La scorsa volta avevo detto che eravamo in ritardo, adesso devo dire con il sorriso che siamo molto in ritardo. Quanti giocatori mancano? Basta contare. Spero che quello che abbiamo nella testa si possa realizzare”.