Settimana di lavoro a ranghi ridotti per la Roma, complice la sosta per le nazionali. La squadra giallorossa ha proseguito la preparazione in vista della ripresa del campionato, con alcuni volti noti che, nonostante le voci di mercato, sono rimasti a disposizione del tecnico.

Oggi a Trigoria Gian Piero Gasperini ha guidato la seduta con i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali. Tra questi anche Pierluigi Gollini, che sembrava destinato alla Cremonese ma che alla fine è rimasto nella Capitale.

Il portiere è stato inserito nella lista Uefa e questa mattina si è allenato regolarmente insieme ai compagni, confermando la sua presenza all’interno del gruppo. La Roma, intanto, lavora con lo sguardo rivolto alla sfida contro il Torino, in programma domenica 14 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico.