L’Olimpico si rifà il look e abbraccia la tradizione. In vista della nuova stagione, gli spogliatoi della Roma si presentano con un tocco nostalgico: torna protagonista il vecchio stemma del club, quello più amato dai tifosi giallorossi. Particolare colto in uno scatto che ritrae Pellegrini, Zalewski e Ultimo, grande tifoso romanista nello spogliatoio giallorosso prima del concerto del cantante. I tre sono stati immortalati in una foto fianco a fianco davanti alla nuova grafica, che unisce passione e identità. Un segnale forte in attesa dell’inizio del ritiro.