Alessandro Florenzi ha annunciato, a 34 anni, il ritiro dal calcio giocato. Tra le squadre in cui ha militato, la Roma, club cui ha legato gran parte della propria carriera. Con i giallorossi le presenze sono state 279, prima dei prestiti a Valencia e PSG e dell’ultima avventura con la maglia del Milan. Il club giallorosso ha tenuto, attraverso i propri social, ad augurare il meglio per il futuro al ragazzo di Vitinia.

279 volte insieme. Ti auguriamo il meglio per il futuro, Ale 💛❤#ASRoma pic.twitter.com/SMlltP0lxx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 27, 2025