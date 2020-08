Roma, gli assi mancanti

Il Messaggero (S. Carina) – Domani a Trigoria partirà di fatto la nuova stagione della Roma, con il raduno dei giocatori a disposizione di Paulo Fonseca, ma la spina dorsale di tutto il club è incerta. Direttore sportivo, allenatore, portiere e centravanti, infatti, sono in bilico. Morgan De Sanctis, a cui è stato affidata la sessione estiva di calciomercato, sa che il suo è un compito con una scadenza. Per il futuro restano tre i nomi principali: Ausilio, Paratici e Giuntoli. Chi tra questi verrà, dipenderà molto dai rispettivi rapporti con i club d’appartenenza. Per quanto riguarda il tecnico, invece, sembra che la conferma del portoghese sia arrivata più per mancanza di tempo che per effettiva fiducia, forse una dichiarazione ufficiale della società spazzerebbe via ogni sorta di dubbio. La Roma vorrebbe fare a meno di Pau Lopez ed ha già individuato in Sirigu il suo possibile sostituto, ma per il momento, vista la mancanza di acquirenti, rimarrà lo spagnolo. Infine c’è il capitolo Dzeko: il suo costo a bilancio è pesante, con un biennale firmato lo scorso anno da 7,5 milioni netti a stagione.