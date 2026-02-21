CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Se Mancini e Cristante sono ormai a un passo dal rinnovo, per tutti gli altri giocatori che necessitano di un nuovo contratto la situazione è in standby. Celik è sempre più vicino alla Juventus, mentre Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy non sono ancora stati chiamati dalla società. L’entourage della Joya avrà contatti con Massara nelle prossime settimane, quando il ragazzo sarà tornato in campo in pianta stabile. Ferma al momento anche la trattativa con Pellegrini, che era vicino a lasciare la Roma la scorsa estate e che non sembra rientrare nei piani economici, così come El Shaarawy. Contratto in scadenza nel 2027, quindi tra un anno e mezzo, per Hermoso. Per lo spagnolo, però, si attenderà la prossima stagione prima di cominciare a discutere del futuro. Perché adesso la Roma vuole guardare soprattutto al presente e alla qualificazione alla Champions.