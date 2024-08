Roma, già 17.500 abbonamenti per l’Europa

Il Tempo (M. Cirulli) – La Roma supera quota 17.500 abbonamenti per le Coppe. Prosegue la campagna per le sottoscrizioni relative alle quattro partite di Europa League e per l’ottavo di Coppa Italia (che vedrà i giallorossi affrontare una tra Genoa e Sampdoria). Oggi (fino alle ore 13) sarà infatti l’ultimo giorno in cui tutti coloro che hanno prenotato un posto per il campionato potranno usufruire della prelazione, e soprattutto di un prezzo dedicato. Alle 16 inizierà invece la vendita libera, che si concluderà il 29 agosto.

Cresce invece l’attesa per la prima giornata di Serie A: da ieri è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti della Unipol Domus, stadio che ospiterà la Roma contro il Cagliari domenica alle 20.45. Il costo del biglietto è di 40 euro più i diritti di prevendita e sarà possibile ottenerli recandosi esclusivamente nei negozi TicketOne (e quindi non online), senza tuttavia vincoli territoriali né obbligo di Fidelity Card. E proprio in vista dell’esordio in Sardegna De Rossi è pronto a tornare ad allenare la squadra. Il tecnico ha concesso un ulteriore giorno di riposo ai suoi calciatori dopo la seduta di scarico di domenica, con la ripresa degli allenamenti programmata per domani mattina.