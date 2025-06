Da oggi si mette un punto sul capitolo Roma-Ghisolfi. Tra il club giallorosso e il DS c’è stata la risoluzione consensuale. Considerando che il calciomercato è alle porte, Friedkin avrà poco tempo per trovare il sostituto, anche se tutto porta a Frederic Massara, già DS giallorosso nel 2016. Come riporta Eleonora Trotta, però, Ghisolfi ha ricevuto un’offerta dall’estero. Chissà che non possa immediatamente ripartire con una nuova avventura.