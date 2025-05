La Roma si prepara a voltare pagina. Con Claudio Ranieri pronto a ricoprire un ruolo dirigenziale dopo l’addio alla panchina, cresce l’attesa per l’annuncio del nuovo allenatore. Nelle ultime ore, i fari si sono concentrati su un viaggio significativo verso Milano.

Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri sono stati avvistati questa mattina alla stazione, in partenza per il capoluogo lombardo. Alla domanda di un tifoso su quando arriverà il nuovo tecnico, il dirigente francese ha risposto con una battuta significativa: “Il nuovo allenatore? Arriva presto”. Parole brevi ma dense di attesa.

Gian Piero Gasperini resta il favorito numero uno per la panchina giallorossa. Dopo settimane di voci e contatti, l’allenatore dell’Atalanta sembra in netto vantaggio per raccogliere l’eredità tecnica del club, con un progetto ambizioso che lo affascina. La Roma accelera, e l’annuncio potrebbe davvero essere imminente.