La Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria difesa, ma non tutte le trattative procedono spedite verso la chiusura. È il caso di Ghilardi, giovane centrale del Verona, per il quale sembrava tutto pronto per il trasferimento in giallorosso. Un dettaglio economico, però, sta rallentando la fumata bianca.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’intesa tra Roma e Verona è ancora distante a causa di un bonus da circa 300mila euro che il club veneto vorrebbe inserire nell’accordo. La Roma ha fissato un budget massimo di 10,5 milioni di euro per l’operazione e, al momento, non è intenzionata a sforare. La distanza è minima, ma sarà necessario che una delle due parti faccia un passo verso l’altra per sbloccare la trattativa.

Nel frattempo, Ghilardi, che nei giorni scorsi si trovava in Toscana, è tornato ad allenarsi con il Verona, in attesa di novità decisive sul suo futuro.