In un momento in cui il calcio giovanile italiano è scosso da episodi di violenza inaccettabile, la Roma ha scelto di prendere posizione con un gesto forte e carico di significato. Il club giallorosso ha voluto dimostrare pubblicamente la propria vicinanza e il massimo rispetto nei confronti della classe arbitrale, spesso bersaglio di aggressioni verbali e fisiche, soprattutto nelle categorie minori.

Come riportato dal profilo ufficiale del club, dopo l’aggressione subita in Sicilia dal giovane arbitro Diego Alfonzetti, che sarà ospite della Roma domenica per il derby, la società ha organizzato un “Pasillo de honor” per i direttori di gara che hanno arbitrato le partite casalinghe delle formazioni giovanili. A rendergli omaggio sono stati sia i ragazzi delle squadre maschili sia le calciatrici dell’Under 15 femminile, regalando un momento di autentica emozione.

Nel comunicato ufficiale, la Roma sottolinea l’importanza di ribadire un messaggio chiaro: “No alla violenza, dentro e fuori dal campo”. Un’iniziativa che unisce sport e valori, nella speranza che gesti come questo possano ispirare tutto il movimento calcistico.