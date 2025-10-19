Il Messaggero (A. Angeloni) – Non basta un secondo tempo di cuore e coraggio: la Roma si arrende all’Inter, che conquista i tre punti e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Un’occasione persa per la squadra di Gasperini, che con un pareggio avrebbe potuto restare al comando. Invece arriva una sconfitta che brucia, l’undicesima per il tecnico contro i nerazzurri. I giallorossi, in casa, non battono l’Inter dal 2016.

Forse ha ragione Gasperini quando parla di un primato casuale, ma la Roma vista nella ripresa avrebbe meritato almeno il pari. Nel primo tempo l’Inter impone il ritmo e la Roma rincorre, inspiegabilmente attendista. Dybala troppo isolato, una scelta poco “gasperiniana”. Sul gol di Bonny la linea difensiva si spezza — colpe condivise tra Ndicka e Celik — e l’Inter colpisce.

Nella ripresa cambia tutto: la Roma avanza, pressa, crea, si accende. Non per i cambi, ma per l’atteggiamento. Nel finale Gasperini tenta il tutto per tutto, ma senza un vero centravanti è difficile sfondare.