Roma, Gasperini si aspettava qualche rinforzo in più dal mercato

Il Messaggero(S. Carina) – Il mercato è terminato ieri senza nessuna trattativa last minute. Si è intravisto un mal contento generale tra i tifosi giallorossi che aspettvano qualche rinforzo valido da inserire nella rosa del Gasp. Un lato positivo di questo mercato è l’abbssamento del monte ingaggi e la strategia di mercato sostenibile che potrebbe portare risulati in vista delle prossime sessioni di mercato.

Gasperini ha parlato di priorità nel mercato: priorità che poteva far credere in un rinforzo nel ruolo di attaccante a sinistra. Dopo la telenovela di Sancho e le trattative di George e Dominguez non andate a buon fine, ci si aspettava che ci fosse un alternativa pronta per essere acquistata. Ciò non è avvenuto, e al 2 settembre l’esterno sinistro di piede destro non è arrivato; speriamo che questa situazione non porti ad uno sconforto dentro Trigoria.