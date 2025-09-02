Dopo la chiusura del calciomercato estivo, in casa Roma è tempo di bilanci e di analisi. Il club giallorosso ha chiuso alcune operazioni ma senza riuscire a portare a termine le trattative più attese dagli uomini mercato. Ora la parola passa al tecnico Gian Piero Gasperini, che avrà l’occasione di fare chiarezza sui prossimi obiettivi della squadra.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora a Manà Manà Sport, l’allenatore di Grugliasco rilascerà oggi un’intervista esclusiva ai canali ufficiali della società. Gasperini parlerà con ogni probabilità del mercato appena concluso, che ha visto l’arrivo in prestito secco di Kostas Tsimikas dal Liverpool, ma non l’acquisto del tanto desiderato esterno sinistro.

Spazio anche al campo: nelle prime due giornate di campionato la Roma ha raccolto altrettante vittorie per 1-0, confermando solidità e concretezza. Le parole del tecnico saranno dunque attese non solo dai tifosi, ma anche dall’ambiente, desideroso di capire quali siano le prospettive per il prosieguo della stagione.