Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Nel pomeriggio l’ufficialità che mette fine a una trattativa che aspettava solo di essere messa nero su bianco. Il tecnico di Grugliasco ha firmato per tre stagioni, dando il via alla sua avventura in giallorosso. Già selezionati i suoi collaborati. Come riporta Il Tempo, oltre al suo storico vice Tullio Gritti, lo staff comprenderà anche tre collaboratori con cui Gasp ha avuto modo di lavorare a Bergamo: i preparatori atletici Domenico Borelli e Gabriele Boccolini, oltre al collaboratore tecnico Mauro Fumagalli.