La Repubblica (N. Maurelli) – Gian Piero Gasperini ha scelto la via della chiarezza per spegnere le voci su presunte incomprensioni con il direttore sportivo Frederic Massara. Il tecnico ha spiegato: «La Roma aveva ancora la necessità di fare qualche operazione, ma le trattative dell’ultimo momento non avrebbero portato un vantaggio tecnico. La realtà del mercato non sempre ti permette di arrivare a ciò che desideri».

Il rammarico resta, soprattutto dopo tre mesi di attesa che non hanno consegnato al mister l’ala sinistra titolare chiesta a gran voce. Un piccolo bilancio amaro del primo trimestre da romanista, ma senza strappi: «Massara? Facciamo mestieri diversi», ha detto, rassicurando sul rapporto con la dirigenza.

Ora la sfida passa al campo. Gasperini è pronto a rilanciare Dovbyk, così come Pellegrini e Baldanzi, convinto che la passione del pubblico meriti di essere ripagata «con i traguardi più alti possibili». L’inverno porterà nuove riflessioni, ma con i paletti Uefa ben presenti.