Roma, Gasperini: “Non ho sentito Fabio Silva. Il mercato? Ora entriamo nella fase più calda”

Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulle prime settimane di lavoro e sul mercato dell’allenatore dei giallorossi a Sky Sport. Le sue parole:

Tra ritiro, mercato e nuova avventura a Roma: come sta andando il primo mese?

“Abbiamo già fatto tante cose insieme. L’obiettivo importante è acquisire credibilità e rendere felici i tifosi. Il tempo che ci vorrà? Spero sia il più breve possibile.”

Come giudica finora il mercato della Roma?

“Bisogna guardare a ciò che è stato fatto: sono arrivati tutti ragazzi giovani ma con esperienze già importanti, come Ghilardi e Wesley.”

C’è stato un contatto con Fabio Silva?

“Non l’ho sentito (ride, ndr). Mi concentro sugli allenamenti. In questo momento, comunque, si entra nel periodo più caldo del mercato.”

Cosa l’ha convinta ad accettare il progetto Roma?

“Il progetto che mi è stato proposto all’inizio mi ha dato grande entusiasmo. Puntare su un certo tipo di mercato, con giovani, è una sfida stimolante. Se riesco a farlo anche qui, a Roma, sarebbe straordinario.”

Quando ha deciso di dire sì ai giallorossi?

“La decisione definitiva l’ho presa all’ultima partita con l’Atalanta.”

Dybala e Soulé possono giocare insieme?

“I due possono coesistere: è vero che entrambi sono mancini, ma quando un giocatore ha qualità può giocare ovunque.”

Chi sarà il capitano della Roma?

“Tutti possono esserlo. In una squadra i potenziali capitani devono essere sempre di più. L’importante è che abbiano i requisiti giusti.”

Che tipo di credibilità cerca di costruire in questo progetto?

“Tutti vorremmo una squadra subito competitiva e amalgamata, ma non me la sento di promettere questo. È certamente l’obiettivo, ma conta molto anche lo spirito con cui la squadra scende in campo.”

Un pensiero su Lookman?

“Mi dispiace, abbiamo vissuto tanti bei momenti insieme. Peccato venga ricordato solo per l’ultimo episodio. Sono dispiaciuto per lui e per la società.”