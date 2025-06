Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma, con Gasperini in panchina, cambierà pelle. A partire dall’attacco, dove le posizioni di Dybala e Dovbyk non sono più così salde. Fino a poco fa, sia Ranieri che Ghisolfi avevano ribadito che Dybala sarebbe stato centrale nel progetto anche per la prossima stagione. L’arrivo di Gasperini impone riflessioni nuove.

La Roma di Gasperini dovrà decidere se ripartire da lui o virare su altri profili. Stesso discorso per Dovbyk. Il rischio, dopo l’investimento di un anno fa, è che non rientri nei piani di Gasperini. Il nome di Lorenzo Lucca comincia a circolare con insistenza. Anche Abraham, di ritorno dal Milan, potrebbe tornare utile.