Il futuro di Gian Piero Gasperini è ancora tutto da scrivere e la Roma continua a monitorare con grande attenzione. A confermare i contatti tra il club giallorosso e l’allenatore dell’Atalanta è stato l’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Genoa e Atalanta.

“Se Gasperini resterà all’Atalanta? Al momento non ho certezze”, ha dichiarato Di Marzio. “So però che è stato contattato dalla Roma, ma non ha dato una risposta immediata. Ha deciso di prendersi qualche giorno per confrontarsi con la famiglia Percassi e valutare la situazione”.

Una posizione di attesa, dunque, simile a quella dello scorso anno, quando Gasperini era stato cercato dal Napoli ma scelse di restare a Bergamo. Ora è la Roma a farsi avanti, alla ricerca di un nuovo tecnico per aprire un nuovo ciclo. La palla, ancora una volta, è nei piedi di Gasperini.