Sembra sempre più definito il volta dell’allenatore che siederà sulla panchina della Roma la prossima stagione. Infatti secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, Gian Piero Gasperini e i giallorossi starebbero in via di definizione dell’accordo definitivo. Fondamentali i continui contatti tra il piemontese e i Friedkin, il tema legato al mercato: il tecnico si aspetta coinvolgimento, visione condivisa e soprattutto garanzie per poter lavorare al meglio. Questo punto è considerato cruciale da entrambe le parti, in vista della possibile firma che segnerebbe l’inizio di una nuova era.