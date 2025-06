La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Dovbyk e Abraham, per motivi diversi, non convincono Gasperini fino in fondo. Il tecnico vorrebbe una punta più dinamica, maggiormente cattiva e più capace di partecipare al gioco, di legarsi con i trequartisti.

Si cercherà qualcosa di diverso. Massara la scorsa stagione ha conosciuto Arnaud Kalimuendo, 18 reti in 34 partite e in forza al Rennes. Costo del cartellino: 25 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2027: il Rennes o lo vende o lo rinnova.