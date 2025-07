Roma, futuro incerto per Kumbulla: possibile addio entro fine ritiro

Il destino di Marash Kumbulla alla Roma è tutt’altro che definito. Dopo il ritorno dal prestito all’Espanyol, il difensore albanese è tra i giocatori che Gian Piero Gasperini sta attentamente valutando nel corso della preparazione estiva a Trigoria. Ma le prime indicazioni non sembrano sorridergli.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il centrale classe 2000 non rientrerebbe nelle priorità tattiche del nuovo allenatore, che ha idee precise per la costruzione della sua difesa. Lo stile di gioco richiesto da Gasperini pare poco adatto alle caratteristiche di Kumbulla, il quale pur reduce da un’esperienza positiva nella Liga potrebbe trovarsi ai margini del progetto.

La Roma è dunque pronta ad ascoltare eventuali proposte per una cessione già nelle prossime settimane. Il rendimento offerto in Spagna ha attirato l’attenzione di diversi club, e una nuova avventura potrebbe concretizzarsi a breve. L’addio di Kumbulla si inserirebbe in un’operazione più ampia di razionalizzare della rosa, mirata a creare un gruppo più snello e perfettamente in linea con le esigenze tattiche del tecnico ex Atalanta.

Oltre ad alleggerire l’organico, la partenza del difensore permetterebbe anche di liberare risorse economiche e uno slot utile per l’arrivo di un nuovo innesto più congeniale allo stile di gioco di Gasperini. Al momento non sono emerse trattative concrete, ma la sensazione è che il futuro di Kumbulla potrebbe decidersi già prima della fine del ritiro.