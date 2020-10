Roma, fuori anche Mancini

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma perde i pezzi, anche Mancini è costretto a fermarsi a causa del Covid. Il difensore non aveva partecipato alla trasferta di Berna perché squalificato e giovedì all’esame del tampone è risultato positivo. Il giocatore dovrà restare in quarantena dieci giorni, salterà di sicuro le partite contro Milan e Fiorentina di campionato. Fonseca perde un altro difensore, con Smalling che non potrà giocare a Milano, alle prese con la distorsione al ginocchio. Prima di Mancini si sono fermati in seguito al contagio anche Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Kluivert, Calafiori, Diawara. C’è massima attenzione a Trigoria, anche per i dieci casi al settore femminile e uno nella radio ufficiale della società. I giocatori della prima squadra, rientrati ieri mattina, sono stati sottoposti ai tamponi, che sono risultati negativi. Senza Smalling, che anche ieri si è allenato a parte e non gioca una partita ufficiale da quasi due mesi, il tecnico avrà una difesa rimaneggiata e dovrà probabilmente confermare la difesa a quattro che aveva mandato in campo contro il Benevento, con Kumbulla e Ibanez al centro, con il ritorno di Santon a destra e tutti i i titolari che erano in panchina in Svizzera. A Milano dunque spazio ai due giovani che stanno crescendo. Kumbulla a vent’anni ha esordito in Nazionale e nel debutto in Europa League ha fatto gol. Roger Ibanez è stato convocato ieri dalla Selezione Olimpica Brasiliana per le due partite in Arabia Saudita. Il difensore si è meritato la convocazione e il suo percorso di crescita non è passato inosservato nel suo Paese.