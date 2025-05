Nonostante l’atmosfera d’affetto e riconoscenza che lo circonda da settimane, Claudio Ranieri ha ribadito ancora una volta la sua volontà di lasciare il ruolo di allenatore. La Roma, dal canto suo, ha provato a trattenerlo con un ultimo tentativo, andato però a vuoto.

Come raccontato da Stefano Petrucci a Radio Manà Manà Sport, prima della sfida contro il Milan andata in scena domenica scorsa, Ryan Friedkin avrebbe incontrato Ranieri per proporgli di proseguire un altro anno sulla panchina giallorossa. Una proposta che, secondo quanto trapela, sarebbe stata già avanzata più volte nelle scorse settimane, ma che ha trovato sempre la stessa risposta: un secco “no”.

Sir Claudio, infatti, ha deciso di chiudere la sua carriera da allenatore al termine di questa stagione. Tuttavia, il suo legame con la Roma non finisce qui: Ranieri resterà vicino al club in qualità di senior advisor, ruolo che potrà permettergli di mettere a disposizione esperienza e saggezza, ma senza l’impegno quotidiano della panchina.