Pagine Romaniste – I prossimi giorni rivestiranno un’importanza cruciale per il presente e, soprattutto, per il futuro della Roma. Sarà un periodo di decisioni significative, motivo per cui Dan Friedkin è tornato nella Capitale dopo oltre un anno. Il patron giallorosso, dopo una breve sosta a Milano, è atterrato in serata all’aeroporto di Fiumicino.

Il presidente della Roma dovrà affrontare diverse questioni: dal tributo a Ranieri in occasione della sua ultima partita all’Olimpico, alla scelta del prossimo allenatore, fino alla presentazione del progetto definitivo dello stadio. Un carico di lavoro considerevole che i Friedkin non hanno più potuto procrastinare.